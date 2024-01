Tác dụng bất ngờ của quả thanh long với người tiểu đường

Quả thanh long có rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh ghép: An An.

Báo Lao Động trích đăng bài viết của BS Nguyễn Thuỳ Ngân, Viện Nghiên cứu phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam về tác dụng đối với sức khoẻ của quả thanh long.

Tăng cường miễn dịch tiềm năng

Thanh long chứa nhiều flavonoid và vitamin C chống cảm cúm, rất tốt cho hệ miễn dịch. Trên thực tế, nó chứa nhiều vitamin C hơn cà rốt, khiến thanh long trở thành một trong những thực phẩm cung cấp vitamin C tốt hơn.

Thanh long cũng được xếp hạng cao trong danh sách các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do có hại.

Trợ giúp tiêu hóa