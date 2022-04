Tác động của xung đột Nga-Ukraine: Khả năng về chiến tranh lạnh mới

Nhìn bên ngoài, tổng GDP của Nga và Ukraine chỉ chiếm khoảng trên 2% tổng GDP của thế giới và dường như có ảnh hưởng không đáng kể. Tuy nhiên, do Nga là nước lớn, giàu tài nguyên, đặc biệt là gas, khí đốt, than đá, uranium và cả hai nước là đều là “rổ bánh mì”, cung cấp hàng trăm triệu tấn ngũ cốc hàng năm cho thế giới. Do đó, kinh tế thế giới đang và sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng:

Ba là, có thể nói khủng hoảng Nga-Ukraine là cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh đến nay, và tác động sâu rộng đến an ninh châu Âu, quan hệ giữa các nước lớn, cục diện thế giới trong hàng thập kỷ tiếp theo.

Tuy nhiên, cần thấy rằng Nga là nước lớn, có ảnh hưởng đối với thế giới trên ba vấn đề quan trọng: Quyền bỏ phiếu veto tại HĐBA, vũ khí hạt nhân và nguồn cung cấp tài nguyên cho thế giới. Do đó, thế giới cũng không thể trở nên an toàn và ổn định nếu không có Nga.

Sự suy thoái này bắt nguồn từ một loạt lý do như: giá cả hàng hóa cơ bản, lạm phát tăng nhanh hơn mức tăng tiền lương và tăng trưởng kinh tế; đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí giao thông đắt đỏ do phải tránh không phận và hải phận của Nga; chi phí giao dịch tăng do cấm vận; khan hiếm hàng hóa do mất nguồn cung các kim loại quý hiếm từ Nga như nickel, cobalt, uranium...

Đâu là chiều hướng giải quyết cuộc xung đột?

Tổng thống Putin và lãnh đạo Nga đã nêu ra bốn điều kiện để chấm dứt cuộc chiến, đó là: (i) Ukraine công nhận Crimea thuộc Nga, công nhận hai nước cộng hòa tự xưng là Luhansk và Donetsk, đồng thời khôi phục việc sử dụng tiếng Nga; (ii) Ukraine không được gia nhập NATO; (iii) Ukraine phải “phi phát-xít hóa” và “trung lập hóa”.

Cho đến nay, Nga chưa thay đổi các điều kiện của mình. Các cuộc đàm phán chủ yếu xoay quanh chi tiết các đề nghị của Nga.

Do Nga là bên phát động chiến dịch quân sự, nên họ cũng sẽ là bên chủ động tuyên bố “chấm dứt” khi đạt được các mục tiêu đề ra. Nhìn tổng thể diễn biến trên chiến trường và các cuộc đàm phán hiện nay, ta thấy Nga đã đạt được phần lớn mục tiêu của mình.

Do đó, trong thời gian tới, nếu hai bên không sớm đạt được giải pháp thông qua thương lượng, thì Nga cũng sẽ đơn phương tuyên bố đạt được mục tiêu và kết thúc chiến dịch.

