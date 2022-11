Tác động của bầu cử giữa kỳ tới nền kinh tế Mỹ

Kiểm phiếu ở thành phố Salt Lake, bang Utah. Ảnh: AFP

Bất ổn kinh tế năm nay - lạm phát cao nhất trong 40 năm, thị trường suy giảm và lương tụt hậu - đã ảnh hưởng đến lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 8.11. Theo các chuyên gia, kết quả có thể là một chính phủ bị chia rẽ, có thể có tác động đến mọi lĩnh vực, từ thị trường chứng khoán đến khả năng phản ứng của chính phủ liên bang trong trường hợp suy thoái vào năm tới.

Giới quan sát đang dự đoán về khả năng Hạ viện sẽ do Đảng Cộng hòa kiểm soát, dù có thể chỉ ở thế đa số hẹp (209 ghế của Đảng Cộng hòa so với 191 ghế của Đảng Dân chủ tính đến 16h ngày 10.11 theo giờ Việt Nam - một đảng cần ít nhất 218 ghế để chiếm đa số), trong khi cuộc đua tại Thượng viện đang bám đuổi sít sao với lợi thế nghiêng về Đảng Cộng hòa (49 ghế so với 48 ghế của Đảng Dân chủ trong tổng số 100 ghế).

Một chính phủ chia rẽ, với Đảng Cộng hòa kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội có thể sẽ đặt ra những thách thức trong hai năm tới. Nếu nắm quyền kiểm soát Hạ viện, Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ làm tê liệt chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden và có thể sử dụng mức trần nợ liên bang làm đòn bẩy để yêu cầu cắt giảm chi tiêu sâu.

"Một chiến thắng sít sao của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ đánh dấu chấm hết cho chương trình nghị sự trong nước của Tổng thống Joe Biden và tiềm năng cho những thay đổi lớn hơn nữa trong chính sách tài khóa" - CBS News dẫn phân tích của nhà kinh tế cao cấp Andrew Hunter tại Capital Economics cho hay.