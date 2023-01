T.O.P (BIGBANG) bị fan BTS 'khủng bố' dù lỗi do V

Bộ phim khoa học viễn tưởng "Avatar: The Way of Water" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: 'Avatar: Dòng chảy của nước') tiếp tục vững vàng ở ngôi vị số 1 phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 5 liên tiếp.