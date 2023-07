SVĐ Mỹ Đình 'bùng nổ' khi BLACKPINK thừa nhận thích bánh mỳ và phở

Tối 30/7, tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra đêm diễn thứ 2 trong concert Born Pink của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK. Mặc dù đã là đêm biểu diễn thứ 2 của BLACKPINK nhưng khán giả vẫn vô cùng phấn khích khi được tận mắt thưởng thức những màn biểu diễn ngoạn mục.

Trên sân khấu, BLACKPINK không chỉ biểu diễn những bản hit đình đám của cả nhóm mà từng thành viên còn thể hiện những màn solo cực chất: Jisoo "máu lửa" với Flower, Jennie biểu diễn 2 ca khúc You and I và Solo, Lisa khiến fan "dậy sóng" vì Money còn Rosé trình diễn On the Ground và Gone.