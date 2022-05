Suzuki XL7 - bạo vì tiền

Thứ ba, hàng ghế thứ ba không dành cho hành khách thứ ba. Nhịu hết cả lưỡi nhưng đúng thật khó tưởng tượng việc phải ngồi ở tư thế gập bụng đúng góc 90 độ dù đi ngắn hay dài, dù bụng no hay đói thì tất cả đều là cảm giác tiếng gọi tự nhiên sẽ đến rất mau với trạng thái đè nén như thế. Trong lựa chọn của năm 2021, tôi đã bỏ qua phân khúc CUV và cũng chưa bao giờ đánh giá tốt những mẫu xe 5+2 giả cầy là vì những lẽ như vậy. Tuy nhiên nếu là một chiếc xe chạy dịch vụ, cùng với thói quen dễ chấp nhận của khách hàng Việt thì việc ngả hàng ghế ba, chịu khó chịu khổ tí thôi vẫn sẽ là lợi thế của XL7 với các mẫu sedan thuần tuý.

Trang bị an toàn trên Suzuki XL7 không nhiều

Thứ tư, an toàn. Hướng tới mục đích chuyên chở nhiều người nhưng cái gì dành cho an toàn, Suzuki cũng chỉ cấp có một cặp. Hai cảm biến sau không bên không trước; hai túi khí trước, không cạnh không sau. Nghĩa là những trang bị ấy còn thua cả ngôi vương hạng A - Vinfast Fadil với mức giá non nửa. Ngày trước tôi cũng bỏ cọc Sedona Deluxe với lý do tương tự vì không thể tưởng tượng nếu có va chạm xảy ra thì gia đình ở phía sau sẽ được bảo vệ thế nào.