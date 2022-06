Suýt chết ở bể bơi khách sạn, bác sĩ chỉ cách sơ cứu khi bị đuối nước

Bệnh viện Bãi Cháy vừa mới cứu sống trẻ 2 tuổi bị suy hô hấp cấp, viêm phổi nguy kịch do đuối nước vì một phút bất cẩn, thiếu giám sát của phụ huynh.

Bé Trần M Đ ( 2 tuổi, trú tại TP Hà Nội) đi du lịch cùng gia đình, bị đuối nước ở hồ bơi khách sạn trong thời gian 3-5 phút. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, trẻ nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng kích thích, gồng cứng chân tay, sốt cao 39,2 độ, da nổi vân, tím chi, rải rác chấm xuất huyết vùng mặt, thân mình.

Bé 2 tuổi được cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy

Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ đã hội chẩn bác sĩ CKII. Đinh Thị Lan Oanh – Phó Giám đốc Bệnh viện, chuyên khoa Nhi - thần kinh phục hồi chức năng, thống nhất chẩn đoán suy hô hấp cấp - Viêm phổi do đuối nước - rối loạn điện giải – theo dõi bệnh não thiếu oxy tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau đó, trẻ được hồi sức tích cực, an thần, thở máy, kháng sinh, cân bằng điện giải và điều trị oxy cao áp. Sau hơn 1 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt, chuyển thở oxy mask, chỉ số sinh tồn ổn định.

Bác sĩ Đỗ Kiêm Thắng - Khoa Nhi Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Đuối nước là tình trạng nước tràn vào đường hô hấp làm chức năng hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến các cơ quan bị thiếu oxy và các chức năng sống của cơ thể ngừng hoạt động. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, kể cả người biết bơi khi gặp phải tình huống nguy hiểm.

Người bị đuối nước do bị thiếu oxy thường có biểu hiện khó thở, đau sau xương ức, thở nhanh, tăng tiết đờm lẫn máu, nặng hơn có thể tím tái, mất ý thức, co giật, rối loạn nhịp tim, giảm huyết áp.Đuối nước gây suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tuần hoàn, phù não do thiếu oxy não, rối loạn điện giải.

“Hậu quả nặng nề của đuối nước nếu phát hiện muộn có thể đẫn đến tổn thương não không hồi phục, rơi vào tình trạng sống thực vật vĩnh viễn, thậm chí tử vong. Điều quan trọng nhất khi gặp phải người bị đuối nước có ngừng tim, ngừng thở là sơ cứu tại chỗ bằng biện pháp ép tim, thổi ngạt nhằm mục đích lấy lại tim – phổi nhanh nhất có thể. Thời gian lấy lại được tim – phổi càng sớm thì tiên lượng càng khả quan”, BS Đỗ Kiêm Thắng thông tin.