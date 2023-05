SUV cỡ C dù khuyến mãi sâu doanh số vẫn giảm

Doanh số cả phân khúc SUV cỡ C đều giảm mạnh. Ảnh: Hùng Nguyễn.



Mở đầu quý II, doanh số của thị trường ôtô Việt vẫn chưa ghi nhận tín hiệu quan khi số lượng xe tiêu thụ tuột dốc sau khi tăng trưởng nhẹ trong tháng 3. Nhóm SUV cỡ C cũng cho thấy sự suy giảm mạnh mẽ khi chỉ bán được được 2.215 xe trong tháng 4, giảm 22,5% so với tháng trước. Doanh số toàn phân khúc SUV cỡ C cũng chưa bằng một nửa doanh số cùng kỳ (5.180 xe).

Mazda CX-8 giữ vững ngôi vương trước Ford Territory

Trong tháng 4, Thaco đã bán ra 812 chiếc Mazda CX-5, giảm xấp xỉ 20,5% so với tháng trước đó. So với tháng 4/2022, con số này cũng chỉ tương đương khoảng 46%.

Mặc dù doanh số giảm mạnh, Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hút đáng kể trong nhóm SUV hạng C tại Việt Nam, tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Thaco đã bàn giao đến tay khách hàng 3.266 chiếc Mazda CX-5, cao gấp 3 lần Kia Sportage hay Hyundai Tucson. Thậm chí nếu so với Mitsubishi Outlander, số lượng bán ra của mẫu SUV cỡ C này cao gấp đến 6 lần.

Trong tháng 5, Mazda CX-5 tiếp tục được áp dụng chương trình ưu đãi lớn của hãng với tổng giá trị khuyến mãi đến 100 triệu đồng. Khi liên hệ đến một đại lý Mazda tại quận Gò Vấp (TP.HCM), nhân viên tư vấn tại đây cho biết mẫu SUV cỡ C của Mazda được giảm 80-110 triệu đồng tùy phiên bản, màu sắc.