Suốt đêm truy bắt đối tượng nổ súng cướp hơn nửa tỷ đồng ở ngân hàng Đồng Nai

Hơn 9 giờ sáng 9-9, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vẫn chưa bắt được đối tượng cướp ngân hàng. Phía công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cướp vào chiều tối 8-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hoà, Công an huyện Long Thành trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường đối tượng tháo chạy để lần theo dấu vết.