Suốt 2 tháng 'đắp chiếu', chủ xe váng đầu khi ôtô 'đâm chồi nảy lộc'

Chỉ thị 16 kéo dài suốt 2 tháng khiến mọi người chỉ có thể "ngồi chơi xơi nước", cho xe cộ nằm xó vì chẳng được đi đâu. Chính vì vậy đến nay khi đã kết thúc giãn cách xã hội, người cũng mòn mỏi héo úa chứ đừng nói tới xe cộ.

Đoạn video ghi lại cảnh gia chủ "giận tím người" khi nhìn thấy "một màu xanh xanh" bá đạo, xuất hiện bên trong ô tô sau 2 tháng "ngồi chơi xơi nước" gây chú ý.

Video: Gia chủ bất lực khi thấy ô tô bỗng đâm chồi nảy lộc.

Người đàn ông còn bất lực thốt lên: "Xe của em như ở trong rừng ra luôn. Gần 2 tháng chứ làm gì đã được hơn 2 tháng. Hi vọng ắc quy còn sống".