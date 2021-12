Sương muối phủ trắng tạo cảnh bình minh tuyệt đẹp trên đỉnh Fansipan

Your browser does not support the audio element.

Bình minh tuyệt đẹp khi sương muối phủ trắng đỉnh núi Fansipan sáng 6/12 (Ảnh: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai).

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai vừa mới công bố những bức ảnh ghi lại cảnh bình minh tuyệt đẹp trên "Nóc nhà Việt Nam" sáng sớm nay 6/12.