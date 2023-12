Theo đại diện Cảng hàng không sân bay Nội Bài, thời tiết miền Bắc vào mùa đông thường xuất hiện sương mù vào sáng sớm, nên đơn vị luôn tăng cường theo dõi mọi diễn biến của thời tiết để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo phục vụ bay an toàn tuyệt đối.

Sương mù tại Hà Nội, nhiều chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng (Ảnh minh hoạ: NIA)

“Rất mong quý hành khách đi trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng bởi thời tiết thông cảm và hợp tác để đảm bảo thực hiện các chuyến bay an toàn, hiệu quả”, đại diện sân bay Nội Bài cho hay.

Hiện sân bay Nội Bài đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa hai đường băng và đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, phục vụ bay an toàn. Vì vậy, tỉ lệ các chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh do điều kiện thời tiết đã giảm nhiều so với trước đây.