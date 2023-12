Sương mù bao phủ Hà Nội, chất lượng không khí rất xấu trong ngày cuối năm

Dự báo thời tiết ngày 31/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đồng bằng và ven biển mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21-24 độ C.