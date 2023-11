Suni Hạ Linh hát lại hit Mỹ Tâm

Ca sĩ Suni Hạ Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

MV do Đào đạo diễn, Juun D làm giám đốc sáng tạo, kể câu chuyện về một nữ quản lý khách sạn. Cô giữ chân các vị khách của mình bằng nhiều cách như tài chính, sự chăm sóc, gần gũi... nhưng cũng vô tình bị trói buộc bởi trách nhiệm với họ. Thông điệp Suni Hạ Linh muốn gửi gắm là "Love is Freedom" (Tình yêu chính là sự tự do). "Hãy để mỗi người được tự do tìm kiếm chính mình và những điều mình khao khát. Hãy trân trọng sự khác biệt của nhau", cô nói.