Súng trường AK-74M được sử dụng trong thi đấu tại nội dung “Xạ thủ bắn tỉa”

Theo giới phân tích, so sánh với AK-47, súng trường AK-74 và AK-74M sử dùng đạn cỡ nhỏ nên xạ thủ có thể mang được lượng đạn gấp 1,5 lần. Vì vậy, thời gian duy trì hỏa lực nhanh và mạnh hơn AK-47. Trong các bài thử nghiệm chiến đấu, hiệu quả về hỏa lực, tầm bắn và tính tiện lợi của súng trường AK-74M tăng thêm 20-30% so với súng AK-74 tiêu chuẩn. Cũng do súng nhẹ nên binh sĩ sử dụng súng này dễ mang vác, xoay trở, cơ động trên chiến trường hơn.

Súng trường AK-74M được phía Nga cung cấp cho Ban tổ chức nội dung "Xạ thủ bắn tỉa".

Khẩu súng trường tấn công AK-74M mới được trang bị các thiết bị ngắm bắn quang điện tử và laser hiện đại, đèn pin cho khu vực tầm nhìn thấp và nòng giảm thanh. Súng trường mới cũng có trang bị đi kèm là: Súng phóng lựu 40mm và một lưỡi lê. Súng AK-74M được nâng cấp sẽ có độ chính xác tăng 50% trong khoảng cách bắn 300m bất kể điều kiện thời tiết cũng như thời gian trong ngày. Trong các bài thử nghiệm của Tập đoàn Rostec, súng trường AK-74M hoàn toàn hoạt động tốt ở điều kiện -50 độ C hay điều kiện sa mạc, bùn lầy… Các chuyên gia Nga đánh giá, súng trường AK-74M kế thừa được các ưu điểm vốn có của “gia đình” Avtomat Kalashnikov trên nền công nghệ hiện đại.

Bài, ảnh: TUẤN SƠN