Sửng sốt trước cây hoa giấy dị nhất Việt Nam, 'hét' giá 7 tỷ đồng

Cây hoa giấy quý hiếm được 'hét' giá 7 tỷ đồng

Hoa giấy là một loại cây được trồng phổ biến ở Việt Nam và có giá khá bình dân. Song, cũng có không ít cây hoa giấy có giá lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ vì mức độ độc lạ và quý hiếm của chúng.

Mới đây, một cây hoa giấy xuất hiện trong đoạn clip thu hút sự quan tâm của dân mạng đã được chủ nhân hét giá lên đến 7 tỷ đồng khiến không ít người ngỡ ngàng. Trong đoạn clip, cây hoa giấy có phần thân uốn lượn đặc biệt, hoa nở thành từng chùm hồng rực cả khoảng sân, ước chừng hàng chục mét. Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, dù giá trị cây hoa giấy chưa được xác minh có thực sự là 7 tỷ đồng hay không nhưng nhiều người cũng phải công nhận rằng nó quá đẹp và ấn tượng.

Cây me "khủng" 200 tuổi, đạt kỷ lục Việt Nam

Gần 20 năm qua, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (44 tuổi, ngụ TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã sưu tầm được 23 cây me kiểng cổ với thế độc đáo, đều có tuổi thọ hơn 200 năm. Bộ sưu tập me kiểng của anh Tuấn đã xác lập kỷ lục Việt Nam. Trong số này, nổi bật nhất là cây me "Song lão trường thọ". Đây là cây me anh Tuấn thích nhất trong bộ sưu tập vì tuổi đời lâu nhất, dáng đẹp nhất và cây này còn đạt kỷ lục