Suga tiết lộ nhiều đồng nghiệp khó chịu trước thành công của BTS?

"Khi tôi trở thành RM, tôi trở nên nổi tiếng với mọi người. Vì vậy, có thể có những thành kiến và sự khác biệt về lượng thông tin mà chúng ta biết về nhau. Do đó, rất khó để thiết lập các mối quan hệ bình đẳng (với đồng nghiệp trong ngành). Và sau khi đã trải qua nhiều trường hợp, tôi gần như khép mình lại. Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi nhớ những khoảng thời gian mà mọi người không thực sự biết về tôi... hay những mối quan hệ mà tôi từng có với mục đích trong sáng nhất."



BTS chủ yếu chỉ xuất hiện trong những show thực tế của riêng mình trong vài năm gần đây

Shin Dong Yup thì tỏ ra thông cảm và nêu lý do rằng BTS ít xuất hiện trên các show tạp kỹ phổ thông nên không có nhiều tiếp xúc với đồng nghiệp. Không giống như nhiều nghệ sĩ khác, BTS tự tổ chức các show giải trí chỉ bao gồm 7 thành viên trong nhóm như Run BTS hay In The SOOP.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet