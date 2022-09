"Succession" giành giải Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Emmy 2022

Trong khi đó, "Ted Lasso" thành công giành Giải Series truyền hình hài kịch xuất sắc nhất trước sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ là "Abbott Elementary," "Barry," "Curb Your Enthusiasm," "Hacks," "The Marvelous Mrs. Maisel," "Only Murders in the Building" và "What We Do in the Shadows."

Giải thưởng Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất rơi vào tay bộ phim "The White Lotus."

"The White Lotus" đã đánh bại "Dopesick," "The Dropout," "Pam và Tommy" và "Inventing Anna" để giành chiến thắng ở hạng mục này.

Trước đó, tại một hạng mục giải thưởng quan trọng của giải Emmy 2022, tài tử Lee Jung Jae của Hàn Quốc đã giành tượng vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình.