Sức mạnh UAV Việt Nam: Viettel ra mắt loạt "chiến binh" tối tân

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024: Viettel gây ấn tượng mạnh khi ra mắt 3 mẫu UAV tối tân, đặc biệt là loại UAV cảm tử lần đầu tiên được công bố. Tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 lần thứ 2, nước chủ nhà Việt Nam đã giới thiệu ba dòng máy bay không người lái (UAV) hiện đại nhất do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu sản xuất. Tại triển lãm, Viettel đã giới thiệu trên 80 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao thuộc 10 ngành gồm: Radar, khí tài quang - điện tử, tác chiến điện tử, thông tin quân sự, huấn luyện mô phỏng, chỉ huy điều khiển, khí tài hàng không vũ trụ, tác chiến không gian mạng, an ninh mạng và đặc biệt là 3 loại UAV hiện đại nhất hiện nay. Ba mẫu UAV hiện đại do Viettel nghiên cứu sản xuất bao gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu với độ chính xác cao khi được trang bị AI. Các sản phẩm UAV này đều được Viettel làm chủ công nghệ, tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước 100%. Hiện đã được thử nghiệm và đưa vào huấn luyện thực tế. Đây được coi là bước đột phá của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua. Theo trung tá Nguyễn Hoàng Việt, dòng UAV trinh sát do Viettel sản xuất có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, được trang bị camera trinh sát hiện đại, ứng dụng các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến mới nhất hiện nay. UAV loại này có khả năng tự động trinh sát, giám sát các loại mục tiêu khác nhau từ trên mặt đất và mặt biển. Trong hình là UAV trinh sát tầm gần VU-R50 và VU-R70. VU-R50 có trọng lượng nặng 26kg, thời gian bay liên tục là 3 giờ đồng hồ, vận tốc tối đa tới 120km/giờ/h, được trang bị camera chụp ban ngày, nhiệt, đo xa laser, với độ phân giải HD. Mẫu VU-R70 có thời gian bay lên đến 6 giờ, cự ly hoạt động lên tới 70km, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để trinh sát, chỉ thị mục tiêu. Mẫu UAV cảm tử VU-C2 được trang bị đầu đạn, camera cảm biến, tích hợp AI, có khả năng tự tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu tự động hoàn toàn, tấn công mục tiêu khi có lệnh của người chỉ huy. UAV VU-C2 ngang 1,5m, dài 1,1m, với trọng lượng cất cánh tối đa 8kg, thời gian hoạt động liên tục 40 phút, đạt tốc độ tấn công mục tiêu tối đa lên đến hơn 130km/h. "Loại UAV cảm tử này sau khi phát hiện và tấn công mục tiêu, sẽ bị phá hủy cùng với mục tiêu. Nếu không phát hiện mục tiêu để tấn công, UAV sẽ được thu hồi nguyên vẹn", trung tá Nguyễn Hoàng Việt cho hay. Đặc biệt, loại UAV đa năng tầm xa VU-MALE, có thời gian bay liên tục lên tới 12 giờ đồng hồ, với cự ly hơn 1.000km. Có thể dùng để trinh sát tầm xa hay làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin đường dài, vừa được trang bị kèm các loại vũ khí tấn công chính xác cao. Mẫu UAV này có thể hoạt động dưới mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cũng trưng bày thêm các loại flycam hiện đại tầm trung tại triển lãm. Tất cả các loại vũ khí, khí tài này hiện đã cung cấp cho quân đội, đưa vào trực ban chiến đấu và được sản xuất 100% trong nước. Tại triển lãm quân sự Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, với tổng diện tích trưng bày là 2.600m2, Viettel là đơn vị có diện tích trưng bày lớn nhất tại triển lãm. Đơn vị đã giới thiệu trên 80 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao thuộc 10 ngành gồm: Radar, khí tài quang - điện tử, tác chiến điện tử, thông tin quân sự, huấn luyện mô phỏng, chỉ huy điều khiển, UAV, khí tài hàng không vũ trụ, tác chiến không gian mạng, an ninh mạng và nhóm sản phẩm khác thu hút nhiều khách trong và ngoài nước quan tâm, tham quan.