Sức mạnh thống trị của các siêu anh hùng "Vệ binh dải Ngân hà"

Nằm trong Top 3 còn có bộ phim hài lãng mạn "Book Club: The Next Chapter," với doanh thu 6,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của tuần này, đồng thời có sự chênh lệch khá lớn về mặt doanh thu so với bộ phim đứng đầu là tác phẩm hoạt hình "The Super Mario Bros. Movie" (Phim anh em Super Mario).

Theo đánh giá của chuyên gia phê bình điện ảnh David A. Gross, "tân binh" do Focus Features phát hành giành được sự quan tâm đặc biệt của các khán giả là người cao tuổi.

Bộ phim kể về 4 người bạn trong chuyến đi tới Italy, với sự tham gia diễn xuất của bộ tứ ngôi sao gồm Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen và Mary Steenburgen - tất cả đều ở độ tuổi 70 hoặc 80.

Trong khi đó, ở vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là phim kinh dị đẫm máu "Evil Dead Rise" của hãng Warner Bros. với doanh thu 3,7 triệu USD trong dịp cuối tuần qua và phim hài kịch của Lionsgate "Are You There God? It's Me, Margaret," với doanh thu 2,5 triệu USD.

Hai bộ phim này cùng rớt 1 bậc so với bảng xếp hạng của tuần trước./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)