Sức mạnh Real Madrid: Niềm tin vào đôi cánh Vinicius - Rodrygo

Năm 2017, Real Madrid cố gắng thuyết phục Vinicius Junior, người khi ấy mới 16 tuổi, tham gia vào dự án thể thao cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, việc đề cập đến Kylian Mbappe đã góp phần làm tăng giá trị.

Jose Angel Sanchez, tổng giám đốc Real Madrid và là cánh tay phải của Chủ tịch Florentino Perez, nói với người đại diện của Vinicius - Fred Pena - rằng nếu cầu thủ trẻ người Brazil đồng ý về Bernabeu, CLB sẽ ý định chiêu mộ cầu thủ người Pháp, một chàng trai 18 tuổi rất nổi bật trong màu áo Monaco.

Vinicius vừa trải qua mùa giải tuyệt vời

Câu chuyện được Pena kể cho tờ The New York Times vài năm sau đó, khi Vinicius đã hoàn thành mùa giải đầu tiên ở Tây Ban Nha, giữa Castilla (đội B) và đội một Real Madrid. "Chúng tôi nhận ra rằng họ thực sự yêu Vini, bởi vì họ so sánh cậu ấy, vốn chưa có bất kỳ trận đấu nào với tư cách chuyên nghiệp, với một cầu thủ bóng đá đang phá vỡ các cấp độ cao nhất ở châu Âu", người đại diện nói, và kể lại rằng mình đã cười vì không chắc Sanchez thực sự nghiêm túc.

Sau khi đạt thỏa thuận với Vinicius (anh ở lại Flamengo cho đến khi đủ 18 tuổi), Real Madrid tiếp tục đàm phán Mbappe, nhưng viên ngọc của bóng đá Pháp chọn PSG.

Hai tháng trước, Real Madrid một lần nữa đề cập đến tương lai của Vinicius, và nhân dịp này cũng thêm Rodrygo Goes, tài năng người Brazil tiếp theo được Florentino Perez chiêu mộ từ sớm với ý định chi 45 triệu cho một cầu thủ tiềm năng thay vì ngôi sao 200 triệu euro. Lúc ấy, Mbappe tiếp tục được nhắc đến.