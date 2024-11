Sức mạnh khung gầm xe điện thông minh mới từ Xiaomi

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) dự kiến ngày 21/11 sẽ khai trương nền tảng số hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương triển khai diễn tập thực chiến an toàn thông tin, trong khuôn khổ hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024.