Sức mạnh của việc 'cấm tiệt' rượu bia lái xe

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, số vụ tai nạn giao thông và số ca tử vong do nguyên nhân này đều giảm đáng kể so với năm ngoái. So sánh với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khi chưa có Nghị định 100, sẽ thấy quy định “có chút xíu cồn cũng bị phạt nặng nếu lái xe” mang lại sự thay đổi lớn thế nào: Số vụ tai nạn giảm từ 276 xuống còn 152, số tử vong giảm từ 183 xuống 89, số bị thương từ 241 giảm còn 111 người.

Còn nhớ, quy định tuyệt đối cấm lái xe khi cơ thể có cồn từng bị chê là quá khắc nghiệt, không khoa học, với lý do lượng cồn phải đạt đến mức nhất định mới gây nguy hiểm. Các nước phương Tây cũng dựa vào luận cứ khoa học để định ra mức cồn “có thể chấp nhận”, không khiến thân chủ bị phạt nếu không có hậu quả xấu, thường là dưới 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở. Việt Nam trước đây cũng áp dụng mức này, nhưng số vụ và số nạn nhân của tai nạn giao thông vẫn cứ tăng.