Sức mạnh của tiềm thức

Cuốn sách Sức mạnh tiềm thức (The power of your subconcious mind) của tác giả Joseph Murphy đề cập tầm ảnh hưởng của tiềm thức tới cuộc sống của con người. Chúng ta có thể thay đổi thế giới bắt đầu từ những thay đổi bên trong mình.

Sức mạnh bên trong của mỗi người

Khi gặp khúc mắc trong cuộc sống, bạn thường đi hỏi nhiều người, tìm kiếm trên Google, cho đến khi tìm được câu trả lời ưng ý mới dừng lại.

Cuốn Sức mạnh tiềm thức bản gốc tiếng Anh của tác giả Joseph Murphy. Ảnh: Amazon.



Thực ra trong nhiều trường hợp, bên trong bạn đã có sẵn câu trả lời, bạn chỉ đang đi tìm "đồng minh" thôi.