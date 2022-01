Sức mạnh của đồng Nhân dân tệ trong năm 2021 liệu có kéo dài sang 2022?

Các nhà phân tích của Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) cũng kỳ vọng đồng nhân dân tệ sẽ duy trì khả năng phục hồi so với đồng đô la bất chấp chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong những tháng tới, và CNY sẽ tăng lên 6,3 CNY/USD vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, một số thương nhân và nhà kinh tế đang cảnh giác với các biện pháp có thể để kiềm chế sức mạnh của đồng nhân dân tệ trong bối cảnh lo ngại CNY tăng giá có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc. Một cựu quan chức của Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ gặp khó khăn "chưa từng có" trong việc ổn định thương mại trong năm 2022 vì những điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2021 sẽ không bền vững".

Các nhà kinh tế của Ngân hàng OCBC Wing Hang cho biết sức mạnh ‘rộng lớn’ của đồng USD có thể bắt đầu gây áp lực lên đồng nhân dân tệ, và "Chúng tôi kỳ vọng tỷ giá đồng nhân dân tệ sẽ năm 2022 sẽ linh hoạt hơn so với năm 2021 trong bối cảnh xuất hiện áp lực giảm giá do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, nhưng cơ hội chỉ giảm giá một chiều là không cao".

Đồng quan điểm đó, theo chiến lược gia Geoffrey Yu của BNY Mellon, sức mạnh của đồng nhân dân tệ có thể bị hạn chế vào năm 2022. Ông nói: "Chúng tôi vẫn nghĩ PBoC sẽ miễn cưỡng để đồng CNY tăng cường mạnh mẽ vì xuất khẩu là động lực tăng trưởng tốt duy nhất hiện nay của nền kinh tế Trung Quốc".

Tương tự, các nhà phân tích của ngân hàng Hà Lan, ING, cho biết họ dự đoán đồng nhân dân tệ sẽ có nhiều biến động. Theo đó, dòng vốn chảy vào danh mục đầu tư của Trung Quốc có thể chậm lại trong năm 2022 nếu Trung Quốc không nhanh chóng nới lỏng các biện pháp hạn chế chống COVID-19, dẫn đến sự biến động "khi đối mặt với một Fed ngày càng có thái độ ‘diều hâu’" hơn.