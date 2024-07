Sức khỏe doanh nghiệp ngành điện ra sao trong Quý 2/2024?

Cụ thể, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố doanh thu quý 2/2024 tăng 77%, đạt 2.469 tỷ đồng.

Ngược dòng doanh thu, lợi nhuận sau thuế PPC giảm 42% so với quý 2/2023, còn 93,8 tỷ đồng do giá vốn hàng bán (chủ yếu là chi phí nhiên liệu) tăng mạnh và doanh thu tài chính giảm do các khoản lãi tiền gửi và khoản cổ tức nhận về giảm mạnh.



Tương tự, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ghi nhận doanh thu 2.186 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 nhưng chi phí nhiên liệu tăng đẩy giá vốn lên cao và kéo biên lợi nhuận gộp giảm mạnh.

Khấu trừ chi phí, Công ty báo lãi sau thuế 122 tỷ đồng trong quý 2/2024, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong khi đó, tình hình vẫn không tốt hơn cho các công ty khác khi con số doanh thu mang về giảm mạnh.



Điển hình, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) báo cáo lợi nhuận sau thuế quý 2/2024 đạt 160,4 tỷ đồng, giảm 36% so với quý 2/2023.

Trong quý 2/2024, doanh thu bán hàng giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận gộp giảm tới 29,4% chủ yếu do giá than đầu vào tăng.



Với Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND), lợi nhuận sau thuế quý 2/2024 giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 276 tỷ đồng do giá than tăng kéo giảm biên lợi nhuận, dù doanh thu sản xuất điện tăng nhờ sản lượng điện cao hơn 16,3 triệu kWh.



Riêng Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) cũng có doanh thu thuần trong quý 2/2024 giảm 75,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 3,34 tỷ đồng, giảm 87,9%.