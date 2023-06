Sức khỏe của hai bố con bị ngạt khi ngủ trong ô tô ở Hải Phòng hiện ra sao?

Theo bác sĩ Hà, trường hợp này, bệnh nhân nằm trong ô tô, bật điều hòa nhưng ô tô lại trong nhà kín, không mở cửa nên dẫn tới ngộ độc khí CO.

Liên quan vụ việc, chiều 2/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 3h15 cùng ngày, tại nhà riêng ở tổ dân phố Văn Tràng 1 (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng), anh P.V.T (SN 1974) cùng hai con là cháu P. M.H (SN 2003) và cháu P.N.K (SN 2008) cùng bị ngất trong xe ô tô để ở gara của gia đình. Vợ anh T. và người dân đưa 3 người đi cấp tại Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, đến khoảng 7h cùng ngày, cháu P.M.H tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão kết hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Huệ