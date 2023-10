Sức khỏe các nạn nhân bị người đàn ông khỏa thân chém ở TP.HCM hiện ra sao?

Hiện trường nơi người đàn ông khỏa thân cầm dao tấn công người đi đường.

Trước đó, tháng 3/2023, tại quận 12, TP.HCM cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm nghi con bị ngáo đá đâm mẹ ruột tử vong.

Ngày 1/9/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM kịp thời cứu 1 nạn nhân và hướng dẫn 3 người thoát ra ngoài an toàn trong vụ cháy căn hộ ở chung cư Imperial Place Bình Tân (633 Kinh Dương Vương, phường An Lạc). Nguyên nhân do cô gái (SN 2004) trong căn hộ trên nghi ngáo đá tự đốt ghế sofa gây cháy.

Lâm Ngọc