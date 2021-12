Sức hấp dẫn "khủng khiếp" của show hẹn hò tại Mỹ

Your browser does not support the audio element.

Nghề chuyên tham gia show hẹn hò

Trước sự bùng nổ của các show hẹn hò, việc tìm ra được những người chơi có ngoại hình ấn tượng, cá tính thú vị và lại sẵn sàng lên hình là thách thức đối với các nhà sản xuất chương trình. Khi tìm được một nhân vật hội tụ đủ các yếu tố này, các chương trình luôn tìm cách khai thác triệt để.

Trong các show hẹn hò của Mỹ, loạt show "Bachelor" của đài ABC rất ăn khách. Từ show "The Bachelor", nhà đài đã mở rộng ra các show tương tự nhưng có sự biến tấu nhất định, như "Bachelorette", "Bachelor in Paradise" và "The Bachelor Winter Games"...

Trước sự bùng nổ của các show hẹn hò, việc tìm ra được những người chơi có ngoại hình ấn tượng, cá tính thú vị và lại sẵn sàng lên hình là thách thức đối với các nhà sản xuất chương trình (Ảnh: Hollywood Reporter).

Không ít người chơi sau khi xuất hiện trong một show lại được mời quay trở lại tham gia vào những show khác bởi nhân vật đó được đánh giá là hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn, góp phần gia tăng sức hút cho show.

Thực tế, có những nhân vật nổi tiếng từ việc tham gia các show hẹn hò và có trang tổng hợp thông tin trên "Bách khoa toàn thư mở" Wikipedia. Trong đó, thông tin ấn tượng nhất của các nhân vật này chính là loạt show hẹn hò mà họ đã tham gia.

Chẳng hạn, cô Tenley Molzahn (37 tuổi), một vũ công người Mỹ, từng tham gia 3 show hẹn hò là "The Bachelor: On the Wings of Love" (2010), "Bachelor Pad" (2010) và "Bachelor in Paradise" (2015).