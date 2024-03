Sức hấp dẫn của món sò điệp Nhật Bản

Sự kiện kết nối kinh doanh “Taste of Japan in Vietnam Scallop & Japanese Seafood Expo” diễn ra chiều 14/3 tại Tp.HCM đã giới thiệu và quảng bá sự hấp dẫn của Thuỷ hải sản Nhật Bản (do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản (MAFF) tổ chức).

Tại đây, ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM cho biết, thủy hải sản là một mảnh ghép không thể thiếu trong ẩm thực Nhật và đó là lý do tạo nên một hệ thống sản xuất và phân phối các loại hải sản dùng để ăn sống. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu trước chế biến luôn đạt chuẩn, hải sản được cấp đông dưới 60 độ âm cùng nhiều điều kiện khắt khe khác.

Ngày nay, cùng với kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm, người Nhật đã nuôi và cho thu hoạch được sò điệp quanh năm, nên nguồn hàng xuất khẩu luôn đảm bảo.