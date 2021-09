Subaru đang bán những mẫu xe nào tại thị trường Việt Nam?

Subaru Forester là mẫu crossover cỡ nhỏ của hãng, có mặt trên thị trường từ năm 1997. Vào năm 2014, Subaru Forester được trao giải SUV của năm do Motor Trend bình chọn và Mẫu xe tốt nhất để mua 2014 do The Car Connection bình chọn.

Subaru Forester