Sữa tươi bổ dưỡng và tiện lợi nhưng trẻ uống nhiều có tốt không?

Sữa tươi được coi là thức uống bổ dưỡng và rất tiện lợi giúp cung cấp protein, chất béo, kali, vitamin D, canxi… cần thiết trong quá trình tăng tưởng, phát triển của bé yêu.

Tuy nhiên sử dụng sữa tươi cũng cần tuân thủ những nguyên tắc riêng, không nên sử dụng vô tội vạ hay quá lạm dụng vì sử dụng sai cách sản phẩm này cũng có thể gây nên những vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

1. Trẻ uống nhiều sữa tươi có tốt không?

Đối với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi sữa mẹ vẫn luôn là nguồn dinh dưỡng an toàn và tốt nhất, do hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh nên sữa tươi dù tốt đến mấy cũng nên hạn chết trong giai đoạn này, trừ trường hợp bất khả kháng. Trong thành phần của sữa tươi có chứa đạm và chất khoáng rất nhiều nên khi trẻ uống quá nhiều sữa tươi ở độ tuổi này thì sẽ khiến thận làm việc quá sức, trẻ sẽ không tiêu hóa được. Bên cạnh đó, sữa tươi không cung cấp sắt, vitamin C đủ cho trẻ em trong giai đoạn này, dễ dẫn đến tình trạng thiếu sắt hay thiếu vitamin C.

Ở giai đoạn nhũ nhi và lớn hơn thì có thể bắt đầu cho trẻ làm quen với sữa tươi kèm với một chế độ ăn cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ. Tuy nhiên, vẫn không nên để trẻ uống quá nhiều sữa tươi trong một ngày mà chỉ nên giới hạn ở dưới 1 lít sữa tươi/ngày. Nếu cho trẻ uống nhiều hơn lượng sữa này thì có thể trẻ sẽ gặp phải tình trạng dư năng lượng cũng như mất đi cảm giác thèm ăn những loại thực phẩm khác.