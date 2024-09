Sữa Núi Tản Ba Vì nói gì khi bị nghi ngờ về chất lượng?

Thông tin học sinh uống sữa Núi Tản Ba Vì bị ngộ độc là không có căn cứ. Đó là khẳng định của đại diện công ty này. Sở dĩ chất lượng sản phẩm Sữa Núi Tản Ba Vì được dư luận quan tâm, là bởi một số thông tin chưa được kiểm chứng, nghi vấn về một số học sinh tại các trường ở huyện Hoài Đức và Đan Phượng (Hà Nội) sau khi sử dụng sản phẩm thương hiệu này đã bị ngộ độc, tiêu chảy, phải nhập viện. Tuy nhiên, tại Trường Tiểu học Tân Lập B (huyện Đan Phượng) nhiều phụ huynh đã thẳng thắn chia sẻ: “Con tôi vẫn ăn bình thường và không bị sao. Trong lớp thì phụ huynh có chia sẻ có 1-2 cháu bị đau bụng nhưng nguyên nhân từ đâu thì không rõ”. Chị T.L.P - phụ huynh tại Trường Tân Lập B cho biết: “Nhà tôi vẫn đồng ý cho con uống, nhiều người không hiểu rõ về sữa thanh trùng nếu mang về nhà để quá lâu sẽ bị hỏng do phải bảo quản với quy trình nghiêm ngặt. Sữa thanh trùng khác với sữa tiệt trùng vì không có chất bảo quản. Chỉ cần chất lượng vẫn đảm bảo thì tôi vẫn đồng ý cho con dùng”. Về vấn đề này, ông Nguyễn Phi sơn - Giám đốc Công ty Sữa Núi tản Ba Vì cho hay, vừa qua trên mạng xã hội có xuất hiện thông tin chưa kiểm chứng về việc học sinh một số trường tại huyện Đan Phượng, Hoài đức sử dụng sữa học đường gây ngộ độc dẫn đến tiêu chảy. Thế nhưng, thực tế vừa qua không có học sinh nào trên địa bàn huyện Hoài Đức, Đan Phượng bị ngộ độc, tiêu chảy do dùng sữa học đường. Điều này được thể hiện rất rõ trong công văn 2106 ngày 25/9 của UBND huyện Hoài Đức gửi Cục báo chí khẳng định không có trường hợp nào bị ngộ độc, tiêu chảy xảy ra tại trường. Vì thế, thông tin này là sai sự thật. “Nếu xảy ra vấn đề sức khỏe do sản phẩm của công ty chúng tôi tự tin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và việc này đã thể hiện rõ trong hợp đồng với các nhà trường”, ông Sơn nói. Trước đó, ban quản trị chung cư HHB tại khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) đã có văn bản gửi trạm y tế xã Tân Lập về việc thời gian gần đây cư dân tòa nhà bị rối loạn tiêu hóa: đau bụng, sốt, nôn...ngày càng nhiều. Trong đó, có 58 căn hộ có người rối loạn tiêu hóa; 34 căn hộ có người sốt, nôn; 9 căn hộ có người mẩn ngứa; 3 căn hộ có người bị đau mắt. Với tình trạng này, ban quản lý tòa nhà đề nghị trạm y tế xã cho kiểm tra dịch tễ tại tòa nhà và có biện pháp hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.