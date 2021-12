Sửa đổi chính sách về thu hồi đất, giá đất

Your browser does not support the audio element.

Ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, đất đai là chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của cả dân tộc; không gian sinh tồn của cộng đồng dân tộc và là nguồn tài nguyên, nguồn lực to lớn để phát triển đất nước...

Các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tác động đến mọi mặt đời sống, sản xuất, đến từng người dân, doanh nghiệp và thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội. Vì vậy, trong thời gian qua Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai.