Sự tụt hậu về AI khiến iPhone thua kém các smartphone Android

Khi mà doanh số smartphone toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng của iPhone chậm lại, dường như bắt nguồn từ sự tụt hậu của Apple. Theo báo cáo mới nhất từ IDC, thị trường smartphone toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 6,2%, vượt xa so với giai đoạn khó khăn trong năm 2020 do đại dịch Covid-19. Theo dự báo sẽ có khoảng 1,24 tỷ chiếc smartphone được bán ra vào năm 2024. Mặc dù vậy, sự phát triển này không đồng đều giữa các thương hiệu. Trong khi doanh số bán điện thoại Android dự kiến sẽ tăng 7,6% trong năm nay, chủ yếu nhờ vào sự bùng nổ tại các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc), Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, thì Apple lại đang gặp khó khăn. Doanh số iPhone chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù công ty này ghi nhận doanh số kỷ lục tại Ấn Độ, kết quả tổng thể của Apple bị ảnh hưởng tiêu cực bởi doanh số giảm ở các thị trường lớn như Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Dù vậy, bức tranh không hoàn toàn ảm đạm. Apple đã công bố doanh thu 94,9 tỷ USD trong quý 3, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Hơn nữa, các chuyên gia dự đoán rằng Apple có thể phục hồi vào năm tới với mức tăng trưởng 3,1% cho iPhone, trong khi Android chỉ đạt 1,7%. AI đang đóng vai trò quan trọng trên smartphone Theo báo cáo mới nhất từ IDC, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động đáng kể đến doanh số bán smartphone. Các chuyên gia dự đoán rằng đến năm 2028, 70% thị trường sẽ thuộc về những mô hình được hưởng lợi từ các đổi mới trong lĩnh vực này. Để đạt được điều này, các nhà sản xuất cần có thêm đầu tư nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về AI. Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu cấp cao bộ phận Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker tại IDC, cho biết: “Chúng tôi tin rằng GenAI sẽ cách mạng hóa trải nghiệm người dùng trong những năm tới. Tuy nhiên, việc giới thiệu các tính năng ‘phải có’ sẽ là yếu tố quyết định để thu hút người tiêu dùng đến cửa hàng và tạo ra siêu chu kỳ mà thị trường đang chờ đợi”.