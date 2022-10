Sự tương đồng của Angelina Jolie và con gái Shiloh

Sớm gia nhập thế giới nghệ thuật: Shiloh đã xuất hiện trong phim "The Curious Case Of Benjamin Button" cùng với bố khi mới 2 tuổi. Sau đó, Shiloh tham gia "Kung Fu Panda 3" nhưng từ chối diễn cùng mẹ ở "Maleficent". Trong khi đó, vai đầu tiên của Angelina cũng có sự hiện diện của bố đẻ, đó là trong bộ phim "Lookin 'to Get Out" (1982).



Được săn đón ở tuổi 16: Angelina có khoảng thời gian ngắn ngủi làm người mẫu cho nhiều thương hiệu ở tuổi 16, sau đó cô chuyển hẳn sang đóng phim. Con gái minh tinh hiện ở tuổi này và nhận được lời mời của các công ty, trung tâm đào tạo người mẫu, theo Star. Với chiều cao lý tưởng và gương mặt đẹp, Shiloh được kỳ vọng thành công không kém Kaia Gerber hay Kendall Jenner nếu quyết tâm theo đuổi con đường thời trang.