Sự tủi nhục của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú bị bắt

Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, An Dĩ Hiên là lựa chọn hàng đầu cho vai mỹ nhân có sắc đẹp trời phú, tài hoa hơn người trong lịch sử Trung Quốc. Cô từng tham gia hai trong số 4 phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác là Tây Du Ký và Tam Quốc Diễn Nghĩa.

An Dĩ Hiên vào showbiz từ năm 2000 với vai diễn chào sân trong Ma lạp tiên sư. Năm 2004, tên tuổi cô bật lên hàng sao nhờ bộ phim Đấu ngư.

Chính nhờ gia thế khủng mà An Dĩ Hiên có thể yên tâm theo đuổi nghiệp diễn, không bị áp lực phải thành danh và hiếm khi bị truyền thông tung tin đồn nhảm gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

Cô thuộc thế hệ giàu có thứ hai, là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé, và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chỉ đơn thuần vì đam mê. Theo ETtoday, cha An Dĩ Hiên là doanh nhân thành đạt, có địa vị cao ở Đài Loan. Ông nội cô là quan chức cao cấp, bà nội sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở Đài Bắc.

Nhắc đến cụm từ thiên kim, được ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra của showbiz Đài Loan, nhiều người sẽ nghĩ đến ngay An Dĩ Hiên.

An Dĩ Hiên là mỹ nhân gia thế của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Theo HK01, vụ án của Trần Vinh Luyện hay Châu Trác Hoa là bê bối kinh doanh chấn động đến từ thế lực đầu ngành cờ bạc Macau. Song song với làn sóng chỉ trích hoạt động làm ăn phi pháp của Trần Vinh Luyện, nữ diễn viên An Dĩ Hiên - vợ tỷ phú - nhận được sự chú ý từ truyền thông.

Với Tân Tây Du Ký, cô được công nhận là nàng Bạch Cốt Tinh đẹp nhất trong các phiên bản.

Xinh đẹp, giàu có nhưng An Dĩ Hiên cũng được biết đến là nữ nghệ sĩ có đường tình duyên trắc trở. Trước khi cưới Trần Vinh Luyện, cô từng trải qua ồn ào tình cảm với Lee Seung Hyun (tên tiếng Trung: Lý Thừa Huyễn) và đại gia Uông Tiểu Phi.

Theo Sohu, An Dĩ Hiên từng qua lại với Lee Seung Hyun sau khi đóng Rhapsody of Marrige. Họ chia tay vì tài tử xứ Hàn thiếu sự nhiệt tình, quan tâm bạn gái. Sau đó, An Dĩ Hiên được mai mối cho Uông Tiểu Phi.

Tuy nhiên, mối tình với doanh nhân họ Uông không thành vì sự xuất hiện của Từ Hy Viên.

Năm 2017, An Dĩ Hiên thông báo kết hôn với Trần Vinh Luyện - người sở hữu khối gia sản hơn một tỷ USD. Nữ nghệ sĩ cho biết thiếu cảm giác an toàn khi đại gia theo đuổi, vì vậy, cô thử thách Trần Vinh Luyện hơn một năm mới nhận lời yêu.

Lễ cưới của họ được tổ chức hoành tráng tại Hawaii (Mỹ) và quê nhà Đài Loan với 200 khách mời tham dự. An Dĩ Hiên được chồng tặng nhẫn kim cương 10 carat. Thời điểm đó, cô được nhiều người ngưỡng mộ.



Nữ nghệ sĩ từng không hài lòng về cuộc sống tù túng, không có quyền định đoạt. Ảnh: 163.

Cam chịu cảnh bị chồng kiểm soát

Theo Sina, sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng cuộc sống của An Dĩ Hiên không dễ dàng. An Dĩ Hiên chia sẻ đối lập với sự đầy đủ vật chất, cô phải trải qua cảnh gò bó về tinh thần đến nghẹt thở từ tấm bé. "Tôi bị cha kiểm soát đến cùng cực. Đó là bi kịch của con nhà giàu", người đẹp nói.

Cha mẹ An Dĩ Hiên ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Nữ diễn viên sống với cha - người giáo dục con cái cực kỳ nghiêm khắc. Cô không được phép quyết định từ những việc đơn giản nhất như thú vui giải trí, không được quyền sống và yêu như thế nào.

"Tôi bị ép học và học. Không ít lần tôi chán nản, chống cự và dọa bỏ nhà đi, nhưng vô ích. Phải đến khi hoàn thành mong ước của cha là thi đỗ và tốt nghiệp đại học danh giá, tôi mới được theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật", An Dĩ Hiên kể.