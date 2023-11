Sự trùng hợp đáng sợ trong 2 vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn và Đồng Nai

Đề xuất này được điều chỉnh so với Điều 65 Luật Giao thông đường bộ hiện hành (thời gian làm việc của lái xe kinh doanh vận tải không được quá 10 giờ trong một ngày, không lái liên tục quá 4 giờ).

Theo Cục Đường bộ (cơ quan được Bộ GTVT giao chủ trì soạn thảo dự thảo Luật), việc nghiên cứu giảm thời gian lái xe liên tục, tăng thời gian nghỉ ngơi cho tài xế trong khung giờ ban đêm là rất cần thiết.

Cơ quan soạn thảo cho rằng cần kiểm soát chặt và tạo điều kiện để tài xế có sức khỏe, tỉnh táo khi chạy xe, ngăn chặn tai nạn giao thông. Điều này cũng được quy định chặt chẽ ở nhiều nước.

Chẳng hạn như tại Trung Quốc, thời gian lái xe liên tục vào ban ngày không quá 4 giờ, ban đêm không quá 2 giờ và thời gian nghỉ ngơi cho mỗi lần dừng không dưới 20 phút. Xe khách không được chạy vào ban đêm trên một số tuyến đường có tiêu chuẩn di chuyển an toàn thấp.