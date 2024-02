Sự trỗi dậy thần tốc của Blackpink

Tháng 6/2018, Blackpink đã phát hành EP tiếng Hàn đầu tiên của mình, Square Up. EP này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nhóm khi ra mắt ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành album đầu tiên và là album có thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tại thời điểm phát hành.

Ngoài ra, đĩa đơn chính của EP, DDU-DU DDU-DU, đã ra mắt ở vị trí thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành bài hát có thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, vượt qua kỷ lục trước đó do Everybody thiết lập của Wonder Girls vào năm 2009.

Sau thành công của Square Up, Blackpink bắt đầu chuyến lưu diễn Nhật Bản đầu tiên cháy vé của họ, Blackpink Arena Tour 2018, diễn ra tại Osaka từ ngày 24 đến ngày 25/7 để quảng bá cho EP tiếng Nhật của họ.

Vào ngày 12/9, có thông báo rằng Blackpink sẽ tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên tại Seoul mang tên Blackpink 2018 Tour. Buổi hòa nhạc này là buổi biểu diễn đầu tiên của In Your Area World Tour, kéo dài suốt năm 2019 và đầu năm 2020.

Khi kết thúc chuyến lưu diễn, nó đã trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.

Sự thống trị toàn cầu

Blackpink đã tiết lộ album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên của họ, The Album, vào ngày 2/10/2020, với Lovesick Girls là đĩa đơn thứ ba quan trọng.

Album đã đạt được cột mốc đột phá khi lập kỷ lục doanh số tuần đầu tiên cho một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, bán được 590.000 bản đáng kinh ngạc chỉ trong vòng một ngày kể từ khi phát hành.

Vào ngày 15 và 22/4/2023, Blackpink đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên tổ chức Lễ hội âm nhạc Coachella danh giá.

Sau đó, vào ngày 2/7, nhóm tiếp tuc đạt được một cột mốc quan trọng khác khi trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tổ chức lễ hội lớn của Vương quốc Anh tại British Summer Time Hyde Park ở London.

Kể từ khi ra mắt, Blackpink đã trở nên nổi tiếng trong làng K-pop, được công nhận là một trong những nghệ sĩ dẫn đầu. Được nhiều tổ chức khác nhau gọi là "nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới", họ đã thu hút được lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội và các nền tảng phát trực tuyến.