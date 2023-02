Sự trở lại của ngành công nghiệp điện ảnh tại LHP quốc tế Berlin lần 7

Trong số 18 bộ phim tranh giải Gấu vàng năm nay, 15 phim lần đầu ra mắt khán giả quốc tế. Trong số này có “Suzume," bộ phim do đạo diễn hoạt hình Nhật Bản Makoto Shinkai thực hiện, từng là hiện tượng phòng vé tại các rạp Nhật Bản.

“She Came To Me," một bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Rebecca Miller đã được chọn chiếu mở màn cho sự kiện. Phim có sự tham gia của các diễn viên Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d’Arcy James và đặc biệt là Anne Hathaway.

Năm nay, nữ diễn viên Kristen Stewart đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban giám khảo, và đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg dự kiến sẽ được trao giải Gấu vàng Thành tựu trọn đời./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)