Sự thật viên uống Zbone có đang quảng cáo lừa đảo người tiêu dùng?

Vậy sự thật là như thế nào? Có phải một sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và có mặt tại hàng trăm hiệu thuốc trên toàn quốc lại đi lừa dối người tiêu dùng hay không?

Thông tin Viên uống Zbone lừa đảo là như thế nào?

Trên 1 số trang báo đang đăng tải thông tin “TPCN Viên xương khớp Zbone: quảng cáo như thuốc, dùng hình ảnh người khác để thổi phồng sản phẩm?” hay “Viên uống Zbone quảng cáo “nổ” công dụng, lừa dối người tiêu dùng?”. Trong đó nêu rõ các website như zbonechinhhang.com/zbone, vienuongzbone.com/xuong_khop,... đang đăng tải thông tin về viên xương khớp Zbone sai quy định quảng cáo.

Sau khi trao đổi với công ty Tuệ Minh, người đại diện khẳng định: sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Zbone đang quảng cáo trên website vienuongzbone.com, zbonechinhhang.com/zbone không phải do Công ty Cổ phần thương mại và Đầu tư Công nghệ Tuệ Minh thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng;

Website zbonechinhhang.com, vienuongzbone.com đã đưa ra những thông tin quảng cáo không đúng với những gì mà trước đó thực phẩm chức năng, viên xương khớp Zbone đã đăng ký với Bộ Y tế – Cục An toàn thực phẩm. Việc này không phải do Công ty Tuệ Minh (đơn vị chịu trách nhiệm về xuất xứ và chất lượng viên xương khớp Zbone) thực hiện. Do vậy, công ty Tuệ Minh cũng không lừa đảo người tiêu dùng.

Hiện chưa có cơ sở để xác nhận chất lượng sản phẩm viên xương khớp Zbone được quảng cáo và bán trên website zbonechinhhang.com, vienuongzbone.com có đảm bảo hay không, do đó người tiêu dùng nên cân nhắc khi mua sản phẩm tại các website này.

Công ty Tuệ Minh không có dấu hiệu vi phạm các quy định về quảng cáo hay chất lượng của sản phẩm; Viên xương khớp Zbone vẫn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu mua sản phẩm trực tiếp tại website www.zbone.vn

