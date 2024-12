Sự thật về táo mật Trung Quốc giá rẻ bất ngờ

Táo mật Trung Quốc đang được nhiều chị em quan tâm khi có giá rẻ bất ngờ chỉ 10.000 đồng/kg mà được quảng cáo là giòn tan, thơm lừng với tỷ lệ mật cao như hàng thượng hạng Nhật Bản. Your browser does not support the video tag. Theo VOV