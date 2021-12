Sự thật về gia cảnh 'triệu phú đô la' Vương Phạm

Your browser does not support the video tag.

Vương Phạm chia sẻ về hoàn cảnh.

Kết thúc clip, "triệu phú đô la" dành ít phút để chia sẻ về xuất thân thật sự của mình. Vương Phạm cho biết, gia đình anh trước đây đều làm nông. Để có cuộc sống như ngày hôm nay, anh đã phải nỗ lực, học hỏi rất nhiều.

Theo đó, từ năm 16 tuổi Vương Phạm đã sang Mỹ lập nghiệp. Để có tiền cho anh sang nước ngoài, gia đình đã phải bán ruộng đất. Tại xứ cờ hoa, Vương Phạm phải làm đủ thứ nghề.



Hiện Vương Phạm đang sống cùng vợ con bên Mỹ.