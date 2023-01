Sự thật về clip vợ giận dỗi chồng rồi "hóa vàng" quần áo gây cháy nhà

Vị này cho hay sự việc xảy ra vào sáng 13/1, tại ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn T. (55 tuổi, ở xã Bằng Lang). Còn nhân vật người vợ được nhắc đến trong vụ việc là bà Nguyễn Thị C. (47 tuổi, vợ thứ 2 của ông T.).

"Nguyên nhân sự việc là do vài hôm trước, vợ chồng ông T. nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc, người con trai riêng tên Th. của ông T. có xảy ra đánh nhau và có giấy triệu tập từ cơ quan công an, nên bà C. đã bực tức rồi mang quần áo cũ của bà này và ông T. ra đốt trong nhà, gây ra vụ hỏa hoạn", vị đại diện lý giải.

Ngôi nhà mà gia đình ông T. đang ở chỉ còn bộ khung sau cú giận, dỗi của bà C. (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo đại diện UBND xã Bằng Lang, bà C. có sổ điều trị về bệnh tâm thần. Thường ngày tại địa phương, cứ có chuyện gì giận, dỗi chồng là bà này lại mang quần áo ra đốt. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc, bà C. lại đốt quần áo trong nhà rồi bỏ ra ngoài, gây ra hậu quả cháy toàn bộ căn nhà.

"Ông T. trước đây từng có một người vợ song đã ly hôn. Bà C. về ở với ông này đã được 3 năm nay, nhưng cả 2 không đăng ký kết hôn. Vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong nhà, rất may không có ai bị thương. Phía gia đình cũng không đề nghị công an vào cuộc mà tự giải quyết nội bộ", vị đại diện UBND xã Bằng Lang thông tin thêm.