Sự thật về 'chú hề kinh dị' được phát hiện trên Google Maps

Năm ngoái, Rory Chapman, một cậu bé 12 tuổi ở Anh đã phát hiện ra địa điểm bí ẩn tại quần đảo Hilbre qua Google Maps. Rory Chapman bất ngờ nhìn thấy một địa điểm có gắn ký hiệu du lịch, hình chiếc máy ảnh, với cái tên là 'Hole to the centre of the Earth' (tạm dịch: Hố dẫn đến trung tâm Trái Đất) trên ứng dụng.

Hiện nay vẫn chưa có ai giải thích được rõ ràng về địa điểm 'cái hố' kỳ lạ mà Rory Chapman phát hiện ra. Tuy nhiên, sau đó không rõ vì lý do gì, địa điểm này đã bị xóa khỏi Google Maps. Điều này càng khiến mọi người tò mò và muốn tìm ra câu trả lời 'hố dẫn đến trung tâm Trái Đất' thực chất là gì.

Năm 2014, trên Google Maps cư dân mạng cũng phát hiện hình ảnh nghi ngờ là một vụ giết người ở Leith, Scotland. Họ báo cảnh sát để đến bắt giữ kẻ giết người. Tuy nhiên, sau khi theo dõi và lần ra vị trí hình ảnh thì biết đó chỉ là một cửa hàng sửa xe thông thường, không có bất cứ vụ giết người nào xảy ra. Một người nào đó đã chơi đùa khi thấy chiếc xe gắn camera đi qua.

Hoàng Dung (lược dịch)