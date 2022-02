Sự thật về chiếc nhẫn đính hôn của 'chị đẹp' Son Ye Jin

Tối 16/2, chương trình You Quiz On The Block với sự góp mặt của nữ diễn viên Son Ye Jin đã chính thức lên sóng. Sự xuất hiện của người đẹp đã thu hút nhiều sự chú ý sau khi cô công khai kết hôn với Hyun Bin.

Đại diện công ty giải thích: "Chiếc nhẫn mà Son Ye Jin đeo trong chương trình You Quiz On The Block của đài tvN không phải là nhẫn đính hôn. Đó là chiếc nhẫn do stylist của Son Ye Jin chọn và nó là chiếc nhẫn được mượn từ một thương hiệu thời trang".

Ngoài ra công ty cho biết chương trình được ghi hình trước khi Son Ye Jin công bố kết hôn, chính vì vậy không có phân đoạn nào cô hé lộ về Hyun Bin hay đám cưới sắp tới.