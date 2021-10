Sự thật về body 'trái mít' của Kim Duyên tại Miss Universe

Người này lên tiếng: "Tội nghiệp con bé em, nó ốm lòi 2 cái lỗ tai luôn mà kêu nó mập. Nói chứ nó chưa tới mức ốm nhom nhưng cũng ốm dữ lắm rồi... Ai chơi ác bóp tấm hình trông con nhỏ như trái mít vậy, quá đáng lắm luôn á".

Người này còn tung hẳn clip Á hậu Kim Duyên khoe trọn body thọn gọn không mỡ thừa, tự tin pose dáng trước ống kính

Ảnh thật cắt ra từ clip hậu trường chưa qua chỉnh sửa cho thấy, dù không quá nuột nà như ảnh đã photoshop nhưng body người đẹp khá thon gọn chứ không mập mạp như ảnh netizen đang lan truyền

Được biết, bản chất góc nghiêng của Kim Duyên sẽ bị dày do tạng người, trước đây mọi người cũng thường xuyên đặt cho cô biệt danh "cô bé đô con" nên dù người đẹp có đang siết cân thì dạng xương vẫn to nên khi lên hình người sẽ to hơn 5 đến 7 kg là chuyện bình thường.

Như vậy có thể hình ảnh eo "bánh mì" mà dân mạng lan truyền chưa thể nào đánh giá được ngoại hình thật sự của Kim Duyên.



Trong suốt thời gian qua đại diện Việt Nam đã giảm khá nhiều cân, thân hình săn chắc, tiệm cận với tiêu chí của cuộc thi.

Sắp tới, người đẹp sẽ lên đường đến Israel để bắt đầu chặng đường chinh phục ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc Miss Universe.