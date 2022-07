Sự thật trào lưu 'nước sốt hồng' đang xôn xao Tiktok

Nước sốt hồng liệu có an toàn?

Các chuyên gia về an toàn thực phẩm cũng cảm thấy vô cùng lo ngại về độ pH trong sản phẩm này. Theo Donald Schaffner, tiến sĩ kiêm chuyên gia về vi sinh vật và nhiễm khuẩn chéo tại Đại học Rutgers, chỉ số pH vượt quá ngưỡng 4,6 càng làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Benjamin Chapman, tiến sĩ kiêm chuyên gia về an toàn thực phẩm tại Đại học Bang North Carolina cho biết, khi những thực phẩm sở hữu nồng độ axit thấp như tỏi sống hoặc thanh long được ngâm trong hàm lượng dầu cao, chúng rất dễ tạo ra một sản phẩm có thể gây ngộ độc Botulism.

Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại có ý kiến hoàn toàn ngược lại: Chúng không những ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn có thể tác động tiêu cực tới cơ thể.

Trong một video đăng tải trên TikTok, nữ đầu bếp cho biết: “Pink Sauce không có tác dụng cải thiện sức khỏe”. Do đó, nước sốt hồng này không cần được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) kiểm tra vì chúng không phải là sản phẩm y tế.



Trong những tháng vừa qua, Carly đã đăng nhiều video trên TikTok để quảng cáo cho loại nước sốt màu hồng tự pha chế của mình.

Pink Sauce không phải là sản phẩm đầu tiên làm dấy lên tranh cãi về vấn đề an toàn thực phẩm. Theo Darin Detwiler, tiến sĩ kiêm phó giáo sư về an toàn thực phẩm tại Đại học Northeastern, ngày càng có nhiều mối quan tâm về mức độ an toàn thực phẩm của các sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng qua những trang mạng điện tử.

Tiến sĩ Darin chia sẻ thêm: “Một số người mới bắt đầu kinh doanh và hy vọng thu được lợi nhuận không ai có thể sánh bằng. Xu thế này đang diễn ra ngày càng nhiều. Chúng ta không bắt kịp và chưa thể điều chỉnh chính sách quản lý sao cho phù hợp nhất”.

Nhìn chung, những sản phẩm như nước sốt hồng có thể tự làm tại nhà, vẫn cần được đánh giá kỹ càng trước khi tung ra thị trường để hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng.

Tiến sĩ Darin cho hay: “Mua thực phẩm từ một công ty hoàn toàn mới và không có tiếng tăm cũng giống như việc mua thịt không rõ nguồn gốc”. Cho đến khi có đủ thông tin và dữ liệu đáng tin cậy, mọi người vẫn không nên dùng những sản phẩm chưa được kiểm tra mức độ an toàn như nước sốt hồng.

Dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nữ đầu bếp 29 tuổi vẫn không bỏ cuộc. Carly cho biết sản phẩm của cô đang được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, sản xuất tại một cơ sở có tuân theo các tiêu chuẩn của FDA.

Khi nhận được kết quả, cô muốn thử đưa Pink Sauce vào bán tại các cửa hàng. Carly cũng cho biết cô đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng chỉ trong tuần này.

