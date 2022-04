Sự thật tôm hùm giá rẻ chưa từng có, chỉ 200 nghìn/kg

Tôm hùm 'giải cứu' bán đầy chợ mạng, giá chưa đến 200.000 đồng/kg

Gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện bài quảng cáo bán tôm hùm đại hạ giá chỉ từ 199.000 đồng/kg. Theo Nhịp sống kinh tế, điểm chung những bài viết này là đều cùng một nội dung, các trang chạy quảng cáo không có địa chỉ, không số điện thoại và ẩn toàn bộ bình luận. Tôm được giới thiệu là còn sống, nhảy tanh tách với đủ kích thước từ 3-5 lạng đến 1 kg/con... Người mua đều được chủ shop yêu cầu chuyển khoản trước từ 50-100% tiền hàng.

Bài đăng bán tôm hùm giá 199.000 đồng/kg.

Trước thông tin này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì trên thực tế giá tôm hùm trung bình trên thị trường đã cao gấp 3-4 lần so với mức giá trên. Anh Tuấn, chủ cửa hàng chuyên bán hải sản trên đường Láng Hạ (Hà Nội), cho biết, có rất nhiều trang đăng bán tôm hùm sống giá rẻ chỉ từ 199.000 đồng/kg với lý do là Trung Quốc đóng biên... Song đối với những người làm trong nghề hay mua tôm quen cũng hiểu rõ, ngay cả tôm chết cũng không có giá như vậy. Kể cả đợt giải cứu 2 năm trước giá tôm cũng từ 500.000 đồng/kg trở lên.

Giá tôm, cua ở miền Tây tăng mạnh

Mấy ngày qua, nhiều loại thực phẩm và thủy, hải sản ở miền Tây đồng loạt tăng giá mạnh do được người dân sử dụng trong dịp lễ Thanh Minh. Zing thông tin, ngày 3/4, tôm càng xanh loại 10 con/kg giá 400.000 đồng, tăng 50.000 đồng so với tuần trước; tôm lóng loại 30 con/kg giá gần 200.000 đồng; giá tôm sú loại 10 con/kg tới 500.000 đồng/kg, loại 7 con giá 600.000 đồng, loại 15 con giá 420.000 đồng/kg; cua gạch loại nhất (1-2 con/kg) giá 600.000 đồng, tăng gần 100.000 đồng so với tuần trước.