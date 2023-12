Sự thật thịt bò giá rẻ hơn lợn, chỉ từ 80.000 đồng/kg

Cụ thể, loại bưởi đổ xô có trọng lượng trên 600g hay trên 800g giá mua tại vườn khoảng 13.000 đồng/kg. Còn loại bưởi to, chọn mới được giá 15.000 đồng/kg. Trong khi đó, thời điểm này năm ngoái, bưởi da xanh bán xô tại vườn được giá 17.000-18.000 đồng/kg.

"Cách đây hơn 2 tháng, măng khô giá rẻ mà ế ẩm lắm, chẳng ai mua nhưng tôi vẫn “liều” một phen ôm hàng, ai ngờ giờ giá lên cao quá, ngày bán cả tấn”. Đó là chia sẻ của chị Trang - đầu mối bán đặc sản Tây Bắc - trên Nông Thôn Việt.

Hơn 2 tuần lại đây, giá măng khô bắt đầu tăng cao. Hiện giá đã tăng 30% so với đúng vụ (măng thường thu từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm). Cụ thể, giá măng rối bán lẻ là 180.000 đồng/1 kg, măng mầm (tre) là 170.000 đồng/1kg, măng vầu là 220.000 đồng/1kg, măng nứa phơi nắng là 290.000 đồng/1kg, măng lưỡi lợn là 250.000 đồng/1kg.

Lý do giá măng tăng thời điểm này theo chị Trang là do năm nay măng mất mùa, sản lượng ít hơn so với mọi năm. Một phần khác là những đầu mối bán hàng ở các tỉnh, thành sợ không ôm hàng khi măng vào mùa, lo kinh tế suy thoái không bán được. Giờ họ thấy nhu cầu người dân tìm mua măng nhiều, họ đua nhau nhập hàng nên giá cũng bị đẩy lên cao.

Tôm càng xanh giảm giá

Giá tôm càng xanh cuối năm thấp hơn so với thời điểm đầu năm và cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách mua cũng giảm đáng kể.

Tại các chợ truyền thống và online, tôm càng xanh sống cũng được rao bán với giá giảm 20-50% so với vụ trước, xuống còn 105.000-210.000 đồng một kg, tùy kích cỡ. Trên thị trường, tôm càng xanh có loại đông lạnh bán với mức giá rất rẻ. Nhiều người rao bán loại tôm đông lạnh size 10-15 con với mức giá chỉ 45.000 đồng/kg.

Nhiều thương lái cho rằng nguyên nhân giá tôm càng xanh giảm thấp là do hơn 1 năm nay thị trường xuất khẩu gặp khó nên loài thủy sản này hiện chủ yếu chỉ tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Trong khi đó, năm nay kinh tế khó khăn, người dân cũng thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ở nội địa giảm mạnh so với các năm trước.